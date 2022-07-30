Лапорта рассказал, почему «Барселона» побеждает в трансферных спорах с «Челси»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о конкуренции на трансферном рынке с лондонским «Челси».

Этим летом «Барселоне» удалось перехватить у «Челси» сразу двух дорогостоящих игроков – сначала вингера Рафинью Диаса из «Лидса», а затем и центрального защитника Жюля Кунде из «Севильи». Ранее каталонцы переманили из «Челси» Андреаса Кристенсена.

«Так вышло, что у нас были общие трансферные цели с «Челси». Эти игроки предпочли перейти в «Барселону», потому что они верят в наш проект, – рассказывает Лапорта. – Им нравится наша история, наш стиль игры и наш тренер. Хави играет важнейшую роль.

У нас хорошие отношения с «Челси», мы уважаем конкурентов. Нам были нужны эти трансферы, чтобы усилить состав», – заключил президент «Барселоны».