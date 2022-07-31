Брайтвайту предлагают шикарный контракт в Саудовской Аравии

Датский нападающий Мартин Брайтвайт, которого приглашали в команду на замену французу Усману Дембеле. не оправдал ожиданий. Если Дембеле с тех пор буквально возродился и превратился из нежелательного элемента команды в желаемый, то Брайтвайт, наоборот, окончательно растерял свои позиции. Хави Эрнандес, главный тренер «Барселоны», уже не раз прямо говорит датчанину, что не рассчитывает на него.

Но амбициозных со спортивной точки зрения вариантов продолжения карьеры у того нет («Хетафе» и «Райо Вальекано» таковыми он не считает), однако появилось предложение из Саудовской Аравии - с большим количеством ноликов в контракте, напротив суммы гонорара.

Теперь датчанину необходимо будет принять решение, потому что потеряться в Саудовской Аварии ознакчает с высокой долей вероятности проехать мимо ЧМ в Катаре. То есть съездить в Катар из Саудовской Аварии ему как раз-таки будет близко, но лишь в качестве зрителя. В сборную из таких стран не берут.