У Депая забрали номер и отдали его Левандовски

Польский нападающий Роберт Левандовски, перешедший в каталонскую «Барселону», продолжит выступать под своим привычным девятым номером. Любопытно, что ранее в «Барселоне» под девятым номером выступал голландский форвард Мемфис Депай, который официально еще не покинул клуб. Но девятку у него уже забрали - теперь под ней будет играть Левандовски.

Чуть странно то, что «Барселона» поспешила внести ясность в этот вопрос, в то время как ничего не сообщается о том, под какими номерами будут выступать Франк Кесси, Андреас Кристенсен или Рафинья - остальные приобретения каталонского суперклуба.