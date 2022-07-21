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Чемпионат Испании. Ла Лига

У Депая забрали номер и отдали его Левандовски

21 Июля 2022 • 02:12 Комментировать
Барселона
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Райо Вальекано
1.25 6.00 11.50
13.08 22:00

Польский нападающий Роберт Левандовски, перешедший в каталонскую «Барселону», продолжит выступать под своим привычным девятым номером. Любопытно, что ранее в «Барселоне» под девятым номером выступал голландский форвард Мемфис Депай, который официально еще не покинул клуб. Но девятку у него уже забрали - теперь под ней будет играть Левандовски.

Чуть странно то, что «Барселона» поспешила внести ясность в этот вопрос, в то время как ничего не сообщается о том, под какими номерами будут выступать Франк Кесси, Андреас Кристенсен или Рафинья - остальные приобретения каталонского суперклуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски Мемфис Депай
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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