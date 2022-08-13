«Барселона» объявила состав на матч с «Райо Вальекано», Левандовски начнет матч с самого начала

Каталонская «Барселона» готовится провести свой первый матч в новом сезоне, вице-чемпион Испании сразится в первом туре стартовавшей Ла Лиги с «Райо Вальекано». Наставник каталонского суперклуба Хави Эрнандес объявил стартовый состав команды на первую игру сезона.

Усман Дембеле и Роберт Левандовски начнут игру в стартовом составе, равно как и самые талантливые из доморощенных игроков - Педри и Гави.

«Барселона»: тер Штеген, Араухо, Бускетс, Демлебе, Педри, Левандовски, Кристенсен, Альба, Рафинья, Эрик Гарсия, Гави.

Следить за событиями матча между «Барселоной» и «Райо Вальекано» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.