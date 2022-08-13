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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» объявила состав на матч с «Райо Вальекано», Левандовски начнет матч с самого начала

13 Августа 2022 • 21:23 Комментировать
Барселона
0:0
Райо Вальекано
1.23 6.50 12.50
1-й тайм

Каталонская «Барселона» готовится провести свой первый матч в новом сезоне, вице-чемпион Испании сразится в первом туре стартовавшей Ла Лиги с «Райо Вальекано». Наставник каталонского суперклуба Хави Эрнандес объявил стартовый состав команды на первую игру сезона.

Усман Дембеле и Роберт Левандовски начнут игру в стартовом составе, равно как и самые талантливые из доморощенных игроков - Педри и Гави.

«Барселона»: тер Штеген, Араухо, Бускетс, Демлебе, Педри, Левандовски, Кристенсен, Альба, Рафинья, Эрик Гарсия, Гави.

Следить за событиями матча между «Барселоной» и «Райо Вальекано» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.

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Барселона Райо Вальекано
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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окончен Сельта 2:2 Эспаньол 1.77 3.65 4.80
окончен Вальядолид 0:3 Вильярреал 3.95 3.65 1.92
Идет 37 минута Барселона 0:0 Райо Вальекано 1.26 6.20 11.00
14.08  18:30 Кадис ... Реал Сосьедад 3.10 3.20 2.47
14.08  20:30 Валенсия ... Жирона 1.79 3.80 4.60
14.08  23:00 Альмерия ... Реал Мадрид 7.00 5.20 1.41
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