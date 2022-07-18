Левандовски: «Решение расстаться с «Баварией» было самым тяжёлым в жизни»

Польский форвард Роберт Левандовски решился на перемены в своей карьере, он покидает «Баварию» ради места в каталонской «Барселоне». Левандовски признался, что решение покинуть немецкий клуб далось ему нелегко - в «Баварии» вокруг него была построена вся игра. По сути, это расставание сравнимо по масштабу с уходом Лионеля Месси из «Барселоны» в 2021 году.

- Это было сложное решение - самое сложное в жизни. Но я должен был его принять, иначе в будущем у меня уже не было бы такой возможности. Хочу поиграть в другой стране, в другом чемпионате, - цитирует Левандовски немецкое издание Bild.