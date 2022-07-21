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Чемпионат Испании. Ла Лига

В Сети появились первые изображения третьих футболок «Барселоны»

21 Июля 2022 • 15:58 Комментировать
Барселона
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Райо Вальекано
1.25 6.00 11.50
13.08 22:00

В Сети появились изображения третьих футболок каталонской «Барселоны» в сезоне 2022/2023. Они выполнены в сером цвете, который вполне привычен для клуба, но с крестом фирменных цветов - гранатово-синего, блауграна. Более того, на футболке отпечатана и фамилия Левандовски с девятым номером, которого лишили Депая.

За трансфер польского голеадора «Барселона» выложила 50 миллионов евро. Также к каталонскому суперклубу присоединились Франк Кесси, Андреас Кристенсен и бразильский кудесник Рафинья.

Свой первый матч в новом сезоне испанского чемпионата Ла Лиги «Барселона» проведет дома против «Райо Вальекано» 13 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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