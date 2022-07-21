В Сети появились первые изображения третьих футболок «Барселоны»

В Сети появились изображения третьих футболок каталонской «Барселоны» в сезоне 2022/2023. Они выполнены в сером цвете, который вполне привычен для клуба, но с крестом фирменных цветов - гранатово-синего, блауграна. Более того, на футболке отпечатана и фамилия Левандовски с девятым номером, которого лишили Депая.

За трансфер польского голеадора «Барселона» выложила 50 миллионов евро. Также к каталонскому суперклубу присоединились Франк Кесси, Андреас Кристенсен и бразильский кудесник Рафинья.

Свой первый матч в новом сезоне испанского чемпионата Ла Лиги «Барселона» проведет дома против «Райо Вальекано» 13 августа.