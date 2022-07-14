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Чемпионат Испании. Ла Лига

Уже в четверг Дембеле официально объявит о решении остаться в «Барселоне»

14 Июля 2022 • 01:13 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1.27 5.80 11.00
13.08 22:00

Французский вингер Усман Дембеле решил остаться в «Барселоне», и, судя по всему, подпишет новый контракт с клубом, так как предыдущий истек две недели тому назад. Как сообщает TMW, уже в четверг о своем намерении остаться в «Барселоне» Дембеле объявит официально, в ходе пресс-конференции. Он пояснит, почему принял именно такое решение, несмотря на то, что еще недавно казалось, что он уйдет.

Во второй половине минувшего сезона КПД Дембеле резко вырос, он начал буквально разбрасываться голевыми передачами и даже забивал сам - видимо, именно спортивные перспективы и побудили его остаться.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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