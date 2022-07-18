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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски: «2026 год не должен стать окончанием моей карьеры»

18 Июля 2022 • 02:17 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1.25 6.00 11.00
13.08 22:00

Польский нападающий Роберт Левандовски переходит в каталонскую «Барселону» и с оптимизмом смотрит в будущее - не только в ближайшее, в смысле предстоящего сезона, но и в чуть более отдаленное.

Левандовски уверен в том, что будет выступать как минимум до 2026 года, то есть сможет принять участие в еще одном чемпионате мира, помимо катарского. Более того, он считает, что сможет поиграть и после 2026 года.

- Я не знаю, что будет в будущем, но 2026 год не должен стать последним в моей карьере. Сейчас я думаю только о «Барселоне». Уже начал изучать язык, - цитирует Левандовски немецкое издание Bild.

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Барселона Роберт Левандовски
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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