Левандовски: «2026 год не должен стать окончанием моей карьеры»

Польский нападающий Роберт Левандовски переходит в каталонскую «Барселону» и с оптимизмом смотрит в будущее - не только в ближайшее, в смысле предстоящего сезона, но и в чуть более отдаленное.

Левандовски уверен в том, что будет выступать как минимум до 2026 года, то есть сможет принять участие в еще одном чемпионате мира, помимо катарского. Более того, он считает, что сможет поиграть и после 2026 года.

- Я не знаю, что будет в будущем, но 2026 год не должен стать последним в моей карьере. Сейчас я думаю только о «Барселоне». Уже начал изучать язык, - цитирует Левандовски немецкое издание Bild.