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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике скучает по Шакире - в машине слушает только её песни

14 Июля 2022 • 23:50 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1.27 5.80 11.00
13.08 22:00

Защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике переживает не лучшие дни своей карьеры - не исключено, что предстоящий сезон станет для него последним в «Барселоне», Хави Эрнандес, главный тренер клуба, постепенно выпроваживает ветеранов на покой, вдобавок, у Пике возникли проблемы в личной жизни. Его гражданская супруга, колумбийская певица Шакира, ушла от него, несмотря на то, что у пары двое детей.

На днях Пике заметили в Барселоне за рулем своего автомобиля, и, как оказалось, футболист явно скучает по Шакире - за рулем он слушал именно ее песню, которая называется Inevitable, то есть «неизбежно».

У Хави наверняка возникнут вопросы по поводу боевого настроя центрального защитника накануне начала сезона...

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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