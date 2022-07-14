Пике скучает по Шакире - в машине слушает только её песни

Защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике переживает не лучшие дни своей карьеры - не исключено, что предстоящий сезон станет для него последним в «Барселоне», Хави Эрнандес, главный тренер клуба, постепенно выпроваживает ветеранов на покой, вдобавок, у Пике возникли проблемы в личной жизни. Его гражданская супруга, колумбийская певица Шакира, ушла от него, несмотря на то, что у пары двое детей.

На днях Пике заметили в Барселоне за рулем своего автомобиля, и, как оказалось, футболист явно скучает по Шакире - за рулем он слушал именно ее песню, которая называется Inevitable, то есть «неизбежно».

У Хави наверняка возникнут вопросы по поводу боевого настроя центрального защитника накануне начала сезона...