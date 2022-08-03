Депай может перейти в дортмундскую «Боруссию»

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии».

По сведениям Sport Es, «Боруссия» ищет замену Себастьяну Аллеру, но приобрести Депая им будет проблематично, потому что «сине-гранатовые» не собираются отпускать своего нападающего менее чем за 20 миллионов евро. Отмечается, что немецкий клуб может позволить себе лишь аренду.

Ранее сообщалось, что 28-летний Мемфис Депай может расторгнуть трудовой договор с каталонской командой. В минувшем сезоне он принял участие в 37 встречах во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 2 результативные передачи.