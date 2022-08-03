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Чемпионат Германии. Бундеслига

Депай может перейти в дортмундскую «Боруссию»

03 Августа 2022 • 16:52 Комментировать
Боруссия Д
...
Байер Л
2.05 4.10 3.10
06.08 19:30

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии».

По сведениям Sport Es, «Боруссия» ищет замену Себастьяну Аллеру, но приобрести Депая им будет проблематично, потому что «сине-гранатовые» не собираются отпускать своего нападающего менее чем за 20 миллионов евро. Отмечается, что немецкий клуб может позволить себе лишь аренду.  

Ранее сообщалось, что 28-летний Мемфис Депай может расторгнуть трудовой договор с каталонской командой. В минувшем сезоне он принял участие в 37 встречах во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боруссия Дортмунд Мемфис Депай Трансферы футбола - лето 2022
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БОРУССИЯ Д БАЙЕР Л
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