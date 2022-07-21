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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» переключится на Пау Торреса, если упустит Кунде

21 Июля 2022 • 13:06 Комментировать
Вальядолид
...
Вильярреал
3.65 3.50 2.02
13.08 20:00

«Барселона» проявляет интерес к защитнику «Вильярреала» Пау Торресу, сообщает Marca.

По информации источника, руководство «сине-гранатовых» переключится на 25-летнего испанца, если проиграет гонку за футболиста «Севильи» Жюля Кунде, который близок к переходу в лондонский «Челси».

Действующий контракт Торреса с «Вильярреалом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании в 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне защитник провёл в составе «жёлтой субмарины» 46 матчей, забив шесть голов и отдав одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вильярреал Пау Торрес Жюль Кунде Трансферы футбола - лето 2022
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ВАЛЬЯДОЛИД ВИЛЬЯРРЕАЛ
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