«Барселона» переключится на Пау Торреса, если упустит Кунде

«Барселона» проявляет интерес к защитнику «Вильярреала» Пау Торресу, сообщает Marca.

По информации источника, руководство «сине-гранатовых» переключится на 25-летнего испанца, если проиграет гонку за футболиста «Севильи» Жюля Кунде, который близок к переходу в лондонский «Челси».

Действующий контракт Торреса с «Вильярреалом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании в 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне защитник провёл в составе «жёлтой субмарины» 46 матчей, забив шесть голов и отдав одну результативную передачу.