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В «Челси» готовы отомстить «Барселоне» за Рафинью и Кунде

23 Июля 2022 • 20:59 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1.25 6.00 11.50
13.08 22:00

Лондонский «Челси» планирует осложнить жизнь «Барселоне» в связи с недавними событиями.

Ожесточённая борьба между «Барселоной» и «Челси» за Рафинью Диаса завершилась победой первых, хотя предложение лондонцев было принято «Лидсом» гораздо раньше. Подобным образом развиваются события и в деле Жюля Кунде, которого, по информации испанских СМИ, «Барселона» вот-вот «уведёт» у «Челси».

По данным AS, трансферное соперничество может плохо сказаться на взаимоотношениях клубов: в «Челси» уже готовы отомстить «Барселоне», отказавшись идти на какие-либо уступки в переговорах по Сесару Аспиликуэте и Маркосу Алонсо, которых активно пытается подписать каталонский клуб. В случае перехода Кунде в стан «сине-гранатовых» шансы «Барселоны» на подписание двух защитников «Челси» значительно снизятся.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Сесар Аспиликуэта Маркос Алонсо Жюль Кунде Рафинья Диас Трансферы футбола - лето 2022
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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