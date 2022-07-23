В «Челси» готовы отомстить «Барселоне» за Рафинью и Кунде

Лондонский «Челси» планирует осложнить жизнь «Барселоне» в связи с недавними событиями.

Ожесточённая борьба между «Барселоной» и «Челси» за Рафинью Диаса завершилась победой первых, хотя предложение лондонцев было принято «Лидсом» гораздо раньше. Подобным образом развиваются события и в деле Жюля Кунде, которого, по информации испанских СМИ, «Барселона» вот-вот «уведёт» у «Челси».

По данным AS, трансферное соперничество может плохо сказаться на взаимоотношениях клубов: в «Челси» уже готовы отомстить «Барселоне», отказавшись идти на какие-либо уступки в переговорах по Сесару Аспиликуэте и Маркосу Алонсо, которых активно пытается подписать каталонский клуб. В случае перехода Кунде в стан «сине-гранатовых» шансы «Барселоны» на подписание двух защитников «Челси» значительно снизятся.