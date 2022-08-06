«Барселона» согласовала переход защитника «Челси»

Левый защитник «Челси» Маркос Алонсо переходит в «Барселону».

После долгих переговоров клубы достигли итогового согласия по основным условиям сделки, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Сторонам осталось урегулировать небольшие формальности, прежде чем трансфер Алонсо будет оформлен официально. По данным источника, цена вопроса составит менее 10 млн евро. Сам 31-летний испанец согласовал личный контракт с «Барселоной» ещё три месяца назад.

Маркос Алонсо выступает за «Челси» с 2016 года. На счету латераля 29 голов и 23 результативные передачи в 211 матчах за «синих» во всех турнирах.