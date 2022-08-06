Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» согласовала переход защитника «Челси»

06 Августа 2022 • 01:40 Комментировать
Эвертон
...
Челси
5.60 3.95 1.60
Через 16 ч. 45 мин.

Левый защитник «Челси» Маркос Алонсо переходит в «Барселону».

После долгих переговоров клубы достигли итогового согласия по основным условиям сделки, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Сторонам осталось урегулировать небольшие формальности, прежде чем трансфер Алонсо будет оформлен официально. По данным источника, цена вопроса составит менее 10 млн евро. Сам 31-летний испанец согласовал личный контракт с «Барселоной» ещё три месяца назад.

Маркос Алонсо выступает за «Челси» с 2016 года. На счету латераля 29 голов и 23 результативные передачи в 211 матчах за «синих» во всех турнирах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Маркос Алонсо Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭВЕРТОН ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Кристал Пэлас 0:2 Арсенал 4.40 3.70 1.80
06.08  14:30 Фулхэм ... Ливерпуль 10.00 6.00 1.31
06.08  17:00 Лидс ... Вулверхэмптон 2.28 3.45 3.30
06.08  17:00 Тоттенхэм ... Саутгемптон 1.42 5.20 7.60
06.08  17:00 Борнмут ... Астон Вилла 3.35 3.50 2.26
06.08  17:00 Ньюкасл ... Ноттингем Форест 1.69 4.00 5.20
06.08  19:30 Эвертон ... Челси 4.60 3.80 1.82
Все матчи
Новости
Сегодня, 06 Августа
02:18 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» - «Челси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle
02:18 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк подписался на Салиба после выдающегося дебюта защитника «Арсенала»
02:10 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» - «Саутгемптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle
02:07 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Роналду разочаровал»
02:06 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» - «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle
01:59 · Англия. Премьер-лига
Мартинелли - первый представитель Бразилии, забивший дебютный гол сезона в АПЛ
01:50 · Англия. Премьер-лига
Артета – о трансферах «Арсенала»: «Мы запланировали ещё пару сделок»
01:47 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл: «Салиба очень впечатлил»
01:40 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» согласовала переход защитника «Челси»
01:38 · Англия. Премьер-лига
Салиба: «Мы были сильными и солидными»
01:30 · Англия. Премьер-лига
Виейра: «Надо было использовать те шансы, которые у нас возникали»
01:17 · Англия. Премьер-лига
Кариус рассказал о взаимоотношениях с Клоппом
01:03 · Англия. Премьер-лига
«Новый Фердинанд» – Невилл и Каррагер впечатлены игрой дебютанта «Арсенала»
00:39 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Арсеналу» есть над чем работать, но главное сегодня – победа»
00:23 · Англия. Премьер-лига
Дебютант «Арсенала» удостоился звания лучшего игрока матча в первом туре АПЛ
Все новости
Рекомендуем