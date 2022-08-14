Ван дер Варт назвал руководство «Барселоны» «мафией»

Мы уже сообщали о том, что бывший нидерландский полузащитник Рафаэль ван дер Варт очень жестко раскритиковал «Барселону» за ситуацию с Френки де Йонгом, которого руководство клуба хотело бы отправить куда-нибудь подальше из-за его невыгодного контракта.

Ван дер Варт последовательно защищает соотечественника, набрасываясь с обвинениями на руководство «Барсы».

- Нельзя так относиться к игрокам. Френки получает слишком много? Так они же сами подписали контракт. Руководство «Барселоны» - это мафия, и они должны быть наказаны. Сегодня название «Барселона» становится нарицательным, и я полагаю, что игроки перестанут стремиться поиграть в этом клубе, - считает ван дер Варт, слова которого цитирует испанское издание Diario AS.