Стало известно, когда Коста подпишет контракт с «Райо Вальекано»

Бывший нападающий «Атлетико» Мадрид Диего Коста перейдёт в «Райо Вальекано».

По информации Marca, 33-летний футболист подпишет трудовой договор с испанским клубом уже сегодня, 11 августа. Источник сообщает, что в его подписании заинтересован лично президент команды Мартин Преса. Он лично вел переговоры с Костой и убедил всех представителей клуба в необходимости этой сделки. Отмечается, что испанец заключит контракт на один сезон, за который получит полтора миллиона евро плюс бонусы.

Напомним, Диего Коста уже выступал за «Райо Вальекано» в период с января по июнь 2012 года. Последней командой игрока был «Атлетико Минейро», который он покинул в начале этого года.