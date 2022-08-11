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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, когда Коста подпишет контракт с «Райо Вальекано»

11 Августа 2022 • 18:31 Комментировать
Барселона
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Райо Вальекано
1.20 6.80 14.00
13.08 22:00

Бывший нападающий «Атлетико» Мадрид Диего Коста перейдёт в «Райо Вальекано».

По информации Marca, 33-летний футболист подпишет трудовой договор с испанским клубом уже сегодня, 11 августа. Источник сообщает, что в его подписании заинтересован лично президент команды Мартин Преса. Он лично вел переговоры с Костой и убедил всех представителей клуба в необходимости этой сделки. Отмечается, что испанец заключит контракт на один сезон, за который получит полтора миллиона евро плюс бонусы.

Напомним, Диего Коста уже выступал за «Райо Вальекано» в период с января по июнь 2012 года. Последней командой игрока был «Атлетико Минейро», который он покинул в начале этого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Коста Райо Вальекано Трансферы футбола - лето 2022
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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