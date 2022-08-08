«Челси» не будет делать предложений по де Йонгу, пока сам игрок не сообщит о желании перейти

Лондонский «Челси» пока не спешит делать предложение по трансферу полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга. По информации от журналиста Бена Джейкобса, «синие» сперва хотят получить согласие игрока на переход, и лишь затем обратиться к каталонцам по поводу трансфера.

Сумма сделки может составить от 80 до 90 миллионов евро. Ранее нидерландец отверг возможность присоединиться к «Манчестер Юнайтед», который пару месяцев назад возглавил его бывший тренер по «Аяксу» Эрик тен Хаг.

Наставник «Челси» Томас Тухель очень хочет видеть в своей команде де Йонга, так как считает, что полузащитник станет долгосрочным решением для клуба на позицию хавбека.