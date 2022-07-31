«Барселона» приняла окончательное решение по Френки де Йонгу

По данным источника, «Барселона» будет всеми силами настаивать на продаже Френки де Йонга в другой клуб.

В подписании центрального полузащитника заинтересованы английские «Манчестер Юнайтед» и «Челси», но игрок, как известно, не горит желанием покидать «Барселону». Согласно сведениям El Larguero, в каталонском клубе приняли окончательное решение продать голландца этим летом, и сделать это необходимо как можно скорее, чтобы избежать проблем с регистрацией игроков в соответствии с регламентом Ла Лиги.

Трудовой договор Френки де Йонга с «Барселоной» рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 60 млн евро.