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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Барселона» приняла окончательное решение по Френки де Йонгу

31 Июля 2022 • 01:09 Комментировать
Эвертон
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Челси
5.00 3.90 1.67
06.08 19:30

По данным источника, «Барселона» будет всеми силами настаивать на продаже Френки де Йонга в другой клуб.

В подписании центрального полузащитника заинтересованы английские «Манчестер Юнайтед» и «Челси», но игрок, как известно, не горит желанием покидать «Барселону». Согласно сведениям El Larguero, в каталонском клубе приняли окончательное решение продать голландца этим летом, и сделать это необходимо как можно скорее, чтобы избежать проблем с регистрацией игроков в соответствии с регламентом Ла Лиги.

Трудовой договор Френки де Йонга с «Барселоной» рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 60 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг Трансферы футбола - лето 2022
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ЭВЕРТОН ЧЕЛСИ
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