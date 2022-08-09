Известный инсайдер рассказал, когда Алонсо перейдёт в «Барселону»

«Барселона» уже договорилась о переходе Маркоса Алонсо из «Челси» – осталось лишь дождаться официального подтверждения.

Стороны достигли согласия на прошлой неделе. Испанец подпишет с «сине-гранатовыми» контракт на два года с возможностью продления ещё на один сезон. По информации инсайдера Фабрицио Романо, переход Алонсо будет официально оформлен и подтверждён сразу после того, как Ла Лига одобрит регистрацию предыдущих новичков каталонского клуба.

Подписание Маркоса Алонсо обойдётся «Барселоне» менее чем в 10 млн евро. 31-летний испанец решил покинуть «Челси» ещё до открытия трансферного из-за желания продолжить карьеру на родине.