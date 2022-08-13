Артета: «Обамеянг многое для нас сделал»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал возможный переход нападающего «Барселоны» Пьера-Эмерика Обамеянга в «Челси». Напомним, что габонец выступал за «канониров» с 2018 по 2022 год.

«Обамеянг очень многое сделал для «Арсенала», мы должны быть ему очень благодарны. Мы говорим об исключительном игроке. Если он всё же перейдёт, надеюсь, он получит тёплый приём на «Эмирейтс», – сказал Артета на своей пресс-конференции.

За трансфер Обамеянга «Барселона» требует 25 миллионов евро, но «Челси» пока не готов выкладывать за 33-летнего форварда такую сумму.