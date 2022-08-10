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Следующее предложение «Челси» по Фофана достигнет 90 миллионов евро

10 Августа 2022 • 10:50 Комментировать
Арсенал
...
Лестер
1.47 4.50 6.70
13.08 17:00

Лондонский «Челси» намерен предложить 90 миллионов евро за защитника «Лестера» Уэсли Фофана. По информации от журналиста Николо Скиры, предложение будет направлено в ближайшее время.

«Лестер» может согласиться продать Фофана за столь привлекательную цену, несмотря на ранние утверждения о том, что игрок не продаётся. На вырученные деньги команда может приобрести сразу нескольких футболистов на проблемные позиции.

«Челси» очень хочет заполучить Фофана и определил француза своей главной трансферной целью на остаток окна. Помимо Уэсли «Челси» может также купить Дензела Дюмфриса, Френки де Йонга и Пьера-Эмерика Обамеянга.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лестер Уэсли Фофана Трансферы футбола - лето 2022
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АРСЕНАЛ ЛЕСТЕР
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