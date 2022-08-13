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«Арсенал» забил четыре мяча в ворота «Лидса»

13 Августа 2022 • 18:58 Комментировать
Арсенал
4:2
Лестер
окончен

Лондонский «Арсенал» стартовал в новом сезоне гораздо лучше, чем в прошлом. Никакой серии поражений нет в помине. Более того, в матче с «Лестером» «канониры» забили пять мячей, правда, Вильям Салиба поразил свои ворота. Дублем отметился новичок Габриэль Жезус, также отличились Гранит Джака, Габриэл Мартинелли и Джеймс Мэддисон у гостей - 4:2.

Протокол игры  
Арсенал4:2Лестер
(1:0) Жезус Габриэль23'  
(2:0) Жезус Габриэль35'  
  53'Салиба Вильям (2:1)
(3:1) Джака Гранит55'  
  74'Мэддисон Джеймс (3:2)
(4:2) Мартинелли Габриэл75'  
Ремсдейл АаронУайт Бен 75' (Томиясу Такэхиро ( 75'  90') Салиба ВильямГабриэль дос СантосЗинченко Александр 77' (Тирни Киран ( 77') Парти ТомасДжака ГранитСака Букайо 84' (Смит-Роу Эмил ( 84') Эдегор МартинМартинелли ГабриэлЖезус Габриэль 84' (Нкетиа Эдди ( 84')
Запасные: Эльнени МохамедПепе НиколяХолдинг РобТёрнер МэттСамби Локонга Альберт-Мбойо
Уорд Дэнни IIФофана Уэсли  16'Эванс ДжонниАмарти Даниэль 63' (Прат Деннис ( 63') Кастань ТимотиДжастин ДжеймсТилеманс Юри 63' (Дака Пэтсон ( 63') Ндиди УилфредДьюсбери-Холл КирнанМэддисон ДжеймсВарди Джейми 70' (Ихеаначо Келечи ( 70')
Запасные: Олбрайтон МаркИверсен ДаниэльПерес АйосеСёюнджю ЧагларМенди НампалисТомас Люк
13 августа. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Арсенал Лондон
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окончен Брайтон 0:0 Ньюкасл 2.42 3.35 3.05
окончен Манчестер Сити 4:0 Борнмут 1.12 9.40 24.00
окончен Вулверхэмптон 0:0 Фулхэм 2.04 3.45 3.85
окончен Саутгемптон 2:2 Лидс 2.17 3.50 3.40
окончен Арсенал 4:2 Лестер 1.63 4.20 5.40
Идет 6 минута Брентфорд 0:0 Манчестер Юнайтед 3.95 3.60 1.97
14.08  16:00 Ноттингем Форест ... Вест Хэм 4.20 3.65 1.87
14.08  18:30 Челси ... Тоттенхэм 2.25 3.40 3.25
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