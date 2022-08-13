«Арсенал» забил четыре мяча в ворота «Лидса»

Лондонский «Арсенал» стартовал в новом сезоне гораздо лучше, чем в прошлом. Никакой серии поражений нет в помине. Более того, в матче с «Лестером» «канониры» забили пять мячей, правда, Вильям Салиба поразил свои ворота. Дублем отметился новичок Габриэль Жезус, также отличились Гранит Джака, Габриэл Мартинелли и Джеймс Мэддисон у гостей - 4:2.
Протокол игры
|(1:0) Жезус Габриэль23'
|(2:0) Жезус Габриэль35'
|53'Салиба Вильям (2:1)
|(3:1) Джака Гранит55'
|74'Мэддисон Джеймс (3:2)
|(4:2) Мартинелли Габриэл75'
Ремсдейл Аарон•Уайт Бен75' (Томиясу Такэхиро (75') • 90'Салиба Вильям•Габриэль дос Сантос•Зинченко Александр77' (Тирни Киран (77') •Парти Томас•Джака Гранит•Сака Букайо84' (Смит-Роу Эмил (84') •Эдегор Мартин•Мартинелли Габриэл•Жезус Габриэль84' (Нкетиа Эдди (84')
Уорд Дэнни II•Фофана Уэсли• 16'Эванс Джонни•Амарти Даниэль63' (Прат Деннис (63') •Кастань Тимоти•Джастин Джеймс•Тилеманс Юри63' (Дака Пэтсон (63') •Ндиди Уилфред•Дьюсбери-Холл Кирнан•Мэддисон Джеймс•Варди Джейми70' (Ихеаначо Келечи (70')
13 августа. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).