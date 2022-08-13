«Арсенал» забил четыре мяча в ворота «Лидса»

Лондонский «Арсенал» стартовал в новом сезоне гораздо лучше, чем в прошлом. Никакой серии поражений нет в помине. Более того, в матче с «Лестером» «канониры» забили пять мячей, правда, Вильям Салиба поразил свои ворота. Дублем отметился новичок Габриэль Жезус, также отличились Гранит Джака, Габриэл Мартинелли и Джеймс Мэддисон у гостей - 4:2.