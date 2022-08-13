Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Жезус: «Я очень счастлив»

13 Августа 2022 • 19:47 Комментировать
Арсенал
4:2
Лестер
окончен

Лондонский «Арсенал» снова побеждает, после успеха в первом туре в матче с «Кристал Пэлас» «канониры» победили и в матче с «Лестером». Яркую игру показал пришедший в команду из «Манчестер Сити» Габриэл Жезус, который забил два гола в первом тайме, задав необходимый тон матчу.

- Я очень счастлив, мы отлично сыграли против непростого оппонента. Я работаю каждодневно над тем, чтобы забивать голы. Не могу сказать, что я был несчастлив в «Манчестер Сити», просто я хотел играть все время, и клуб понял это, - цитирует Жезуса BBC Sport.

В следующем туре «Арсенал» сыграет на выезде с «Борнмутом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Габриэл Жезус
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Астон Вилла 2:1 Эвертон 1.80 3.50 4.90
окончен Брайтон 0:0 Ньюкасл 2.40 3.25 3.10
окончен Манчестер Сити 4:0 Борнмут 1.07 12.00 33.00
окончен Вулверхэмптон 0:0 Фулхэм 2.30 3.30 3.25
окончен Саутгемптон 2:2 Лидс
окончен Арсенал 4:2 Лестер 1.55 4.40 5.80
Идет 79 минута Брентфорд 4:0 Манчестер Юнайтед 3.75 3.60 1.98
14.08  16:00 Ноттингем Форест ... Вест Хэм 4.20 3.65 1.87
14.08  18:30 Челси ... Тоттенхэм 2.25 3.40 3.25
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Августа
20:51 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Де Брёйне был лучшим игроком Бундеслиги, когда я работал в «Баварии»
20:51 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» - третья команда в истории АПЛ, забившая «Манчестер Юнайтед» четыре гола в первом тайме
20:32 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола назвал работу Холанна «самой трудной в мире»
20:11 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» с Роналду в составе летит 0:4 «Брентфорду» уже в первом тайме 3
19:47 · Англия. Премьер-лига
Жезус: «Я очень счастлив»
19:32 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Брайтона» очень доволен ничьей с «Ньюкаслом»
19:29 · Англия. Премьер-лига
​В Англии указали на удивительный показатель Холанна
19:00 · Англия. Премьер-лига
Гуллит считает, что Роналду чувствует себя должником «Ювентуса» 1
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» едва не вырвал победу в матче с «Вулверхэмптоном»
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 2
18:59 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» отыграл отставание в два мяча от «Лидса»
18:58 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» забил четыре мяча в ворота «Лидса»
18:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» спокойно разгромил «Борнмут»
18:56 · Англия. Премьер-лига
Поуп не позволил «Брайтону» одолеть «Ньюкасл»
18:55 · Англия. Премьер-лига
​Роналду – в основе «Манчестер Юнайтед» на субботний матч АПЛ
Все новости
Рекомендуем