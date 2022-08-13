Жезус: «Я очень счастлив»

Лондонский «Арсенал» снова побеждает, после успеха в первом туре в матче с «Кристал Пэлас» «канониры» победили и в матче с «Лестером». Яркую игру показал пришедший в команду из «Манчестер Сити» Габриэл Жезус, который забил два гола в первом тайме, задав необходимый тон матчу.

- Я очень счастлив, мы отлично сыграли против непростого оппонента. Я работаю каждодневно над тем, чтобы забивать голы. Не могу сказать, что я был несчастлив в «Манчестер Сити», просто я хотел играть все время, и клуб понял это, - цитирует Жезуса BBC Sport.

В следующем туре «Арсенал» сыграет на выезде с «Борнмутом».