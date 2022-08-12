«Лестер» готов продать Фофана, если «Челси» сделает француза самым дорогим защитником в истории

Руководство «Лестера» озвучило лондонскому «Челси» условия трансфера центрального защитника Уэсли Фофана. По информации от The Telegraph, «лисы» продадут футболиста только в том случае, если «синие» сделают француза самым дорогим защитником в истории.

Напомним, что рекордный трансфер центрального защитника в 2018 году провернул «Ливерпуль», который заплатил «Саутгемптону» за Виргила ван Дейка 84,65 миллионов евро.

«Челси» готов согласиться на условия «Лестера». Так как Фофана недавно подписал с «лисами» новый контракт, «синие» могут быть вынуждены заплатить за 22-летнего футболиста требуемые 85-90 миллионов евро.