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«Милан» не получал предложений по трансферу Тонали

10 Августа 2022 • 14:32 Комментировать
Арсенал
...
Лестер
1.47 4.50 6.70
13.08 17:00
Полузащитник «Милана» Сандро Тонали не покинет свою команду в это трансферное окно. Вопреки слухам о возможном переходе в лондонский «Арсенал», «россонери» не намерены отпускать своего хавбека, да и к тому же не получали никаких официальных предложений по трансферу. Об этом сообщает Football Italia.

Напомним, что вчера появились слухи, согласно которым «Милан» якобы был готов продать Тонали за 55 миллионов евро. Тем не менее, источник сообщает, что эти новости не соответствуют действительности.

Тонали в прошлом сезоне забил 5 голов в итальянской Серии А и помог своему клубу завоевать первый Скудетто за последние 11 лет. Футболист пополнил ряды «россонери» в 2020 году, перейдя из «Брешии».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Арсенал Лондон Сандро Тонали Трансферы футбола - лето 2022
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АРСЕНАЛ ЛЕСТЕР
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