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Артета собрал досье по всем проступкам Обамеянга

10 Августа 2022 • 22:41 Комментировать
Арсенал
...
Лестер
1.45 4.50 6.70
13.08 17:00

Габонский форвард Пьер-Эмерик Обамеянг расстался с лондонским «Арсеналом», он покинул клуб минувшей зимой после четырех лет выступлений за «канониров», причем лондонцы согласились отпустить его бесплатно - настолько им не хотелось продолжать работу с Обамеянгом.

Как сообщает издание The Sun, руководство «Арсенала», вдобавок, подстраховалось от возможных разбирательств с Обамеянгом, собрав на него папку с «компроматом». Наставник клуба Микель Артета педантично отмечал все его проступки, опоздания и прочие неподобающие с точки зрения дисциплины вещи.

- Есть все, все задокументировано, с датами и часами, я сделал это, потому что уверен - однажды пригодится, - цитирует Артету источник.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Пьер-Эмерик Обамеянг
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АРСЕНАЛ ЛЕСТЕР
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