Артета собрал досье по всем проступкам Обамеянга

Габонский форвард Пьер-Эмерик Обамеянг расстался с лондонским «Арсеналом», он покинул клуб минувшей зимой после четырех лет выступлений за «канониров», причем лондонцы согласились отпустить его бесплатно - настолько им не хотелось продолжать работу с Обамеянгом.

Как сообщает издание The Sun, руководство «Арсенала», вдобавок, подстраховалось от возможных разбирательств с Обамеянгом, собрав на него папку с «компроматом». Наставник клуба Микель Артета педантично отмечал все его проступки, опоздания и прочие неподобающие с точки зрения дисциплины вещи.

- Есть все, все задокументировано, с датами и часами, я сделал это, потому что уверен - однажды пригодится, - цитирует Артету источник.