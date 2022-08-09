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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Топ-клуб АПЛ может купить Тонали за 55 миллионов евро

09 Августа 2022 • 11:04 Комментировать
Арсенал
...
Лестер
1.50 4.50 6.50
13.08 17:00

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали может продолжит карьеру в Английской премьер-лиге. По информации от Calciomercato, руководство лондонского «Арсенала» провело встречу с представителями «россонери», в ходе которой обсуждался потенциальный трансфер итальянца.

По сведениям источника, «Милан» дал понять, что игрок не продаётся, но «Арсенал» не намерен оставлять попытки заполучить итальянца. В стане «канониров» уверены, что предложение в размере 55 миллионов евро может заставить руководство «россонери» передумать.

Напомним, что в прошлом сезоне Тонали выиграл с «Миланом» чемпионат Италии. В 36 матчах игрок отметился 5 голами и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Арсенал Лондон Сандро Тонали Трансферы футбола - лето 2022
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