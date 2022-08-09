Топ-клуб АПЛ может купить Тонали за 55 миллионов евро

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали может продолжит карьеру в Английской премьер-лиге. По информации от Calciomercato, руководство лондонского «Арсенала» провело встречу с представителями «россонери», в ходе которой обсуждался потенциальный трансфер итальянца.

По сведениям источника, «Милан» дал понять, что игрок не продаётся, но «Арсенал» не намерен оставлять попытки заполучить итальянца. В стане «канониров» уверены, что предложение в размере 55 миллионов евро может заставить руководство «россонери» передумать.

Напомним, что в прошлом сезоне Тонали выиграл с «Миланом» чемпионат Италии. В 36 матчах игрок отметился 5 голами и двумя ассистами.