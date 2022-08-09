«Лестер» не отпускает Фофана в «Челси»

Английский «Лестер» не готов продать центрального защитника Уэсли Фофана этим летом.

Остро нуждающийся в укреплении центра обороны «Челси» готов сделать щедрое предложение ради скорейшего подписания 21-летнего француза, однако «Лестер» по-прежнему непреклонен, докладывает журналист Роб Таннер. Клуб не собирается отпускать Фофана этим летом, а наставник «лис» Брендан Роджерс пообещал центрбеку важную роль в своём проекте.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Уэсли Фофана в 40 млн евро. Как сообщалось ранее, «Челси», вероятно, придётся предложить порядка 100 млн, чтобы заставить «Лестер» передумать.