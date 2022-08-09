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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лестер» не отпускает Фофана в «Челси»

09 Августа 2022 • 20:47 Комментировать
Арсенал
...
Лестер
1.47 4.50 6.70
13.08 17:00

Английский «Лестер» не готов продать центрального защитника Уэсли Фофана этим летом.

Остро нуждающийся в укреплении центра обороны «Челси» готов сделать щедрое предложение ради скорейшего подписания 21-летнего француза, однако «Лестер» по-прежнему непреклонен, докладывает журналист Роб Таннер. Клуб не собирается отпускать Фофана этим летом, а наставник «лис» Брендан Роджерс пообещал центрбеку важную роль в своём проекте.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Уэсли Фофана в 40 млн евро. Как сообщалось ранее, «Челси», вероятно, придётся предложить порядка 100 млн, чтобы заставить «Лестер» передумать.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лестер Брендан Роджерс Уэсли Фофана Трансферы футбола - лето 2022
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АРСЕНАЛ ЛЕСТЕР
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