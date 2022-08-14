Артета в восторге от игры Жезуса

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением об игре новичка команды – бразильского форварда Габриэля Жезуса. Нападающий отметился двумя голами и двумя ассистами во встрече с «Лестером» (4:2).

«Мы прекрасно понимаем, на что он способен. Габриэль забил дважды, но был расстроен. Он сказал мне в раздевалке, что мог забить как минимум четыре гола. Таков его менталитет. Мне бы не хотелось оказаться на месте защитника, против которого будет Жезус. Это очень подвижный и скоростной форвард. Он представляет большую угрозу для соперников», - передает слова испанца пресс-служба клуба.

Жезус присоединился к «канонирам» этим летом, перейдя из «Манчестер Сити».