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Жезус: «Я не был счастлив в «Манчестер Сити»

14 Августа 2022 • 12:41 Комментировать
Арсенал
4:2
Лестер
окончен

Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэль Жезус после победы над «Лестером» (4:2) вспомнил о периоде карьеры в «Манчестер Сити». Бразилец отметил, что не был счастлив в стане «горожан».

«Сейчас я очень доволен. Мы обыграли сильного соперника. В «Манчестер Сити» я не был счастлив, и клуб это понял. Я хочу просто играть», - передает слова нападающего BBC Sport.

Напомним, что во вчерашнем поединке Габриэль отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Жезус перешел в «Арсенал» этим летом за 52 миллиона евро. Он подписал долгосрочный трудовой договор до лета 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Габриэль Жезус
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