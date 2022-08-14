Жезус: «Я не был счастлив в «Манчестер Сити»

Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэль Жезус после победы над «Лестером» (4:2) вспомнил о периоде карьеры в «Манчестер Сити». Бразилец отметил, что не был счастлив в стане «горожан».

«Сейчас я очень доволен. Мы обыграли сильного соперника. В «Манчестер Сити» я не был счастлив, и клуб это понял. Я хочу просто играть», - передает слова нападающего BBC Sport.

Напомним, что во вчерашнем поединке Габриэль отметился двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Жезус перешел в «Арсенал» этим летом за 52 миллиона евро. Он подписал долгосрочный трудовой договор до лета 2027 года.