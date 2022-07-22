Александр Зинченко официально перебрался из «Манчестер Сити» в лондонский «Арсенал».

Соглашение футболиста рассчитано на четыре года, сообщает пресс-служба «канониров». По данным инсайдера Фабрицио Романо, трансфер обошёлся «Арсеналу» более чем в 35 млн евро без учёта бонусов.

«Очень рады переходу Алекса в наш клуб, – комментирует сделку главный тренер «Арсенала» Микель Артета. – Я отлично знаю этого игрока, и я продолжал наблюдать за ним после своего ухода из «Манчестер Сити». Зинченко – футболист высочайшего уровня, чья универсальность поможет нам стать вариативнее», – заявил испанский специалист.

Цвета «Манчестер Сити» Александр Зинченко защищал с 2016 года.