Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» официально подтвердил переход Зинченко официально

22 Июля 2022 • 20:15 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
2.85 3.50 2.40
30.07 19:00

Александр Зинченко официально перебрался из «Манчестер Сити» в лондонский «Арсенал».

Соглашение футболиста рассчитано на четыре года, сообщает пресс-служба «канониров». По данным инсайдера Фабрицио Романо, трансфер обошёлся «Арсеналу» более чем в 35 млн евро без учёта бонусов.

«Очень рады переходу Алекса в наш клуб, – комментирует сделку главный тренер «Арсенала» Микель Артета. – Я отлично знаю этого игрока, и я продолжал наблюдать за ним после своего ухода из «Манчестер Сити». Зинченко – футболист высочайшего уровня, чья универсальность поможет нам стать вариативнее», – заявил испанский специалист.

Цвета «Манчестер Сити» Александр Зинченко защищал с 2016 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Александр Зинченко Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СИТИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Июля
21:03 · Англия. Премьер-лига
Артета – о Зинченко: «Александр добавит нам универсальности»
21:03 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилле» в Австралии «дали прикурить» местные шаманы
20:36 · Англия. Премьер-лига
Шрёдер прокомментировал будущее лидера «Аякса», на которого претендует «МЮ»
20:35 · Англия. Премьер-лига
«Милан» планирует начать переговоры по Танги Ндомбеле
20:25 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» интересуется Сен-Максименом
20:16 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готов удовлетворить требования «Барселоны» по Депаю
20:15 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» официально подтвердил переход Зинченко официально
19:48 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» или «Барселона»: Авторитетный инсайдер рассказал, куда переходит Кунде
19:44 · Англия. Премьер-лига
«Бёрнли» объявил о подписании голкипера «Манчестер Сити»
19:30 · Англия. Премьер-лига
​Зинченко трогательно попрощался с «Манчестер Сити»
15:42 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш не согласился с тем, что игровые проблемы «Манчестер Юнайтед» связаны с Роналду 1
15:29 · Англия. Премьер-лига
Тедеско – о поражении 0:5 «Ливерпулю»: «Мы пропустили 4 автогола» 1
15:24 · Англия. Премьер-лига
Лемар может перейти в клуб из Лондона
15:20 · Англия. Премьер-лига
Следующая трансферная цель «МЮ» – защитник «Баварии»
15:15 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш: «Тен Хаг – строгий тренер»
Все новости
Рекомендуем