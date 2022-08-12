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«Лестер» согласился продать Фофана в «Челси» почти за 100 млн евро

12 Августа 2022 • 21:11 Комментировать
Арсенал
...
Лестер
1.55 4.30 6.00
Через 19 ч. 1 мин.

«Челси» удалось убедить «Лестер» пересмотреть свою позицию относительно защитника Уэсли Фофана.

Предыдущие предложения «Челси» были отклонены, однако теперь руководство «лис» готово к переговорам, так как «Челси» согласился заплатить порядка 95-100 млн евро. Клубы уже достигли устной договорённости по условиям трансфера, и «Лестер» приступил к поискам замены 21-летнему французу.

Если переход состоится, Уэсли Фофана станет самым дорогим защитником в истории футбола. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает нынешнюю стоимость молодого центрбека гораздо ниже – в 40 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лестер Уэсли Фофана Трансферы футбола - лето 2022
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