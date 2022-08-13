Артета доволен развитием «Арсенала»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета заявил, что очень рад прогрессу клуба.

«Я очень доволен и крайне высоко оцениваю наше текущее положение. Я доволен людьми, которые работают здесь, и в целом очень удовлетворён тем, что мы строим. Я просто не мог быть счастливее на данном этапе», – рассказал испанец.

Этим летом состав «Арсенала» усилили Габриэль Жезус, Александр Зинченко и Фабиу Виейра. Общая стоимость всех приобретений составила более 130 млн евро.

«Канониры» стартовали в чемпионате Англии с победы над «Кристал Пэлас» (2:0). 13 августа коллектив Артеты встретится с «Лестером» в рамках второго тура Премьер-лиги.