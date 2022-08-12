Тухель – о Фофана: «Извините, но я не буду ничего комментировать»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель отказался комментировать слухи о возможном переходе в команду центрального защитника «Лестера» Уэсли Фофана.

«Извините, но я не буду ничего комментировать. Не важно, насколько хорош ваш вопрос, я не отвечу на него», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Ранее британское издание The Telegraph сообщало, что «Лестер» будет готов отпустить Фофана только в том случае, если «Челси» согласится сделать футболиста самым дорогим центральным защитником в истории футбола. Напомним, что таковым сейчас является Виргил ван Дейк, за которого «Саутгемптон» в 2018 году получил от «Ливерпуля» 84,65 миллионов евро.

22-летний Фофана хочет перейти в «Челси» и давит на руководство «Лестера», чтобы ускорить свой уход.