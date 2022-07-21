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Первая лига

Футболист «Рубина» интересен клубу АПЛ

21 Июля 2022 • 14:13 Комментировать
Арсенал
...
Лестер
13.08 17:00

Полузащитник «Рубина» Сеад Хакшабанович может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Football Insider.

По информации источника, черногорский футболист привлёк внимание «Лестера».

Напомним, весной нынешнего года Хакшабанович приостановил контракт с казанским клубом и перешёл в шведский «Юргорден», за который провёл 11 матчей, забив два гола и отдав две результативные передачи. Официально об очередной приостановке соглашения объявлено пока не было.

Действующий контракт Хакшабановича с «Рубином» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Черногории в 5,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Юргорден Рубин Лестер Сеад Хакшабанович Трансферы футбола - лето 2022
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