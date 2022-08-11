​Галлас знает, в каком случае Артету могут уволить из «Арсенала»

«Арсенал» активно проводит трансферное лето, что, конечно, способствует большим ожиданиям от команды в новом сезоне. По мнению экс-игрока команды Вильяма Галласа, Микеля Артету может ждать увольнение, если «канониры» не финишируют в топ-4 Премьер-лиги.

«Если «Арсенал» опять не попадёт в Лигу чемпионов, это будет драма. Они должны провести отличный сезон. Возможно, они будут бороться за титул АПЛ, но они определённо должны финишировать в топ-4.

«Арсенал» только что купил новых игроков. Если они не попадут в Лигу чемпионов, то у Артеты, конечно, будут проблемы», - сказал Галлас Genting Casino.