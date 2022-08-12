Как продажа Зинченко создала Гвардиоле проблемы на левом фланге обороны

«Манчестер Сити» этим летом отпустил Александра Зинченко в «Арсенал» и не слишком переживал, намереваясь легко его заменить. Однако сезон начался, и Хосеп Гвардиола ощущает дефицит на этой позиции. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о сложившейся ситуации.

Позиция левого защитника для «Манчестер Сити» в эпоху Хосепа Гвардиолы как будто проклята. Клуб пытается её решить почти каждое трансферное окно, но из этого ничего путного не выходит. Вот и этим летом проблемы продолжаются, причём «горожане» пока только усугубили их своим же решением.

Ещё в 2017 году «Манчестер Сити» собирался решить вопрос дорогой покупкой. «Монако» получил 57,5 млн евро за Бенжамина Менди, который в ту пору считался большим талантом. Однако в Англии у француза дела совсем не пошли. Менди играл не слишком ярко, часто получал травмы, а в последнее время ему и вовсе не до футбола из-за обвинений в изнасилованиях.

Гвардиола пытался и продолжает пытаться решить проблемы левого защитника тем, что переучивает игроков. Так, например, он сделал из Александра Зинченко хорошего исполнителя на этой позиции. Украинец был неосновным выбором, но здорово мог подменить здесь кого-то из профильных правых латералей, которых Гвардиола стал отправлять налево. Однако этим летом Зинченко был продан в «Арсенал», что сузило выбор для наставника «горожан».

«Манчестер Сити» традиционно пытается решить проблему приобретением игрока со стороны. «Горожане» предпринимали попытки подписать Марка Кукурелью из «Брайтона», но не согласились на выдвинутые условия. Наверное, до конца трансферного окна с учётом желания испанца уйти в топ-клуб, сделка была бы завершена. Однако вдруг появился «Челси», согласился на требования «Брайтона», и Кукурелья оказался в Лондоне.

Теперь «Манчестер Сити» переключился на другие варианты. Сейчас едва ли не главным претендентом называется Серхио Гомес из «Андерлехта». Правда, как это ни удивительно, но воспитанник «Барселоны» выглядит не решением проблемы на этот сезон, а вариантом на будущее. Сообщается, что Гомес в случае перехода в «Манчестер Сити» отправится в аренду в «Жирону», чтобы в будущем, возможно, вернуться на «Этихад». Если говорить про будущее, то в системе есть молодой Джош Уилсон-Эсбранд. Про него даже недавно сам Гвардиола говорил, что если тот избежит больших травм, то на годы решит проблемы «Манчестер Сити» на этой позиции.

Однако остаётся вопрос с этим сезоном. По слухам, «Манчестер Сити» рассматривает кандидатуры Рафаэля Геррейру из дортмундской «Боруссии», Райана Аит-Нури из «Вулверхэмптона» и Борны Сосы из «Штуттгарта». Однако пока клубы не вступали в переговоры, так что пока сложно оценивать вероятность какого-либо перехода.

В первом туре слева действовал Жоау Канселу, и, видимо, именно португальца Гвардиола и будет рассматривать как основного игрока на этой позиции. Канселу начинал справа, но в стане «Манчестер Сити» научился играть и на другом фланге. Судя по всему, Гвардиола именно края в виде Канселу и Кайла Уокера рассматривает в качестве основных. При этом заменить их вообще некем.

Теоретически можно попробовать на фланге Натаниэля Аке, которого «Манчестер Сити» решил не продавать в «Челси». Учитывая, что Гвардиола просит от крайних защитников подниматься в опорную зону при владении мячом, можно предположить, что наставник попробует поставить на фланг оборону Келвина Филлипса. Однако, скорее всего, «Манчестер Сити» всё же приобретёт профильного левого защитника.

Роман Андреев