Гвардиола: «Де Брёйне был лучшим игроком Бундеслиги, когда я работал в «Баварии»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола продолжает восхищаться игрой Кевина де Брёйне.

Бельгийский полузащитник «горожан» стал одним из главных героев сегодняшнего матча Английской премьер-лиги против «Борнмута» (4:0), отметившись голом и результативной передачей.

«Когда я работал в «Баварии», Кевин выступал за «Вольфсбург», и в то время он был лучшим игроком Бундеслиги. Он был действительно хорош ещё до того, как пришёл в «Манчестер Сити», и он останется таким же выдающимся футболистом после ухода из «Манчестер Сити». Его сегодняшний гол был хорош», – рассказал Гвардиола после матча.