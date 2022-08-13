Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» спокойно разгромил «Борнмут»

13 Августа 2022 • 18:56 Комментировать
Манчестер Сити
4:0
Борнмут
окончен

Во втором туре Премьер-лиги Англии «Манчестер Сити» без особого труда разобрался с обороной «Борнмута». «Горожане» забили три мяча за 18 минут в середине первого тайма. Эрлинг Холанн в падении выдал ассист на голевой удар Илкая Гюндогана. Кевин де Брёйне удвоил перевес метким ударом внешней стороной стопы, а точку поставил Фил Фоден мощным ударом сходу - 3:0. На 79-й минуте Лерма Хефферсон в попытке перехватить пас срезал мяч в свои ворота - 4:0.

Протокол игры  
Манчестер Сити4:0Борнмут
(1:0) Гюндоган Илкай19'  
(2:0) Де Брёйне Кевин31'  
(3:0) Фоден Фил37'  
(4:0) Хефферсон Лерма79'  
Эдерсон МораесУокер КайлДиаш Рубен 64' (Стоунс Джон ( 64') Аке НатанКанселу ЖоауДе Брёйне КевинРодри ЭрнандесГюндоган Илкай 65' (Силва Бернарду ( 65') Марез РиядХоланн Эрлинг 74' (Альварес Хулиан ( 74') Фоден Фил 46' (Грилиш Джек ( 46')
Запасные: Делап ЛиамМбете-Тату ЛюкОртега ШтефанУилсон-Эсбранд Джош
Траверс МаркМефам Крис  56'Хефферсон ЛермаКелли ЛлойдСмит Адам  90'Стэйси Джек  5'Пирсон БенКук Льюис 64' (Биллинг Филип ( 64') Тавернер Маркус 80' (Сенеси Маркос ( 80') Кристи Райан 63' (Станислас Жуниор ( 63') Мур Киффер 90' (Лоу Джамал ( 90')
Запасные: Брукс ДэвидДембеле СирикиJames HillНето МурараХансен ЭмилианоЭнтони Джейдон
13 августа. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Борнмут
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Астон Вилла 2:1 Эвертон 1.96 3.60 4.00
окончен Брайтон 0:0 Ньюкасл 2.42 3.35 3.05
окончен Манчестер Сити 4:0 Борнмут 1.12 9.40 24.00
окончен Вулверхэмптон 0:0 Фулхэм 2.04 3.45 3.85
окончен Саутгемптон 2:2 Лидс 2.17 3.50 3.40
окончен Арсенал 4:2 Лестер 1.63 4.20 5.40
Идет 3 минута Брентфорд 0:0 Манчестер Юнайтед 3.95 3.60 1.97
14.08  16:00 Ноттингем Форест ... Вест Хэм 4.20 3.65 1.87
14.08  18:30 Челси ... Тоттенхэм 2.25 3.40 3.25
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Августа
19:32 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Брайтона» очень доволен ничьей с «Ньюкаслом»
19:29 · Англия. Премьер-лига
​В Англии указали на удивительный показатель Холанна
19:00 · Англия. Премьер-лига
Гуллит считает, что Роналду чувствует себя должником «Ювентуса» 1
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» едва не вырвал победу в матче с «Вулверхэмптоном»
19:00 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:59 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» отыграл отставание в два мяча от «Лидса»
18:58 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» забил четыре мяча в ворота «Лидса»
18:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» спокойно разгромил «Борнмут»
18:56 · Англия. Премьер-лига
Поуп не позволил «Брайтону» одолеть «Ньюкасл»
18:55 · Англия. Премьер-лига
​Роналду – в основе «Манчестер Юнайтед» на субботний матч АПЛ
16:41 · Англия. Премьер-лига
​Динь спустя год опять забил в свои ворота в матче «Астон Вилла» - «Эвертон» - теперь за вторую из команд
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» уступил в Бирмингеме, забивали только игроки «Астон Виллы»
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Лестер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - «Борнмут»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
16:12 · Англия. Премьер-лига
​Арнаутович высказался о срыве трансфера в «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем