«Манчестер Сити» спокойно разгромил «Борнмут»

Во втором туре Премьер-лиги Англии «Манчестер Сити» без особого труда разобрался с обороной «Борнмута». «Горожане» забили три мяча за 18 минут в середине первого тайма. Эрлинг Холанн в падении выдал ассист на голевой удар Илкая Гюндогана. Кевин де Брёйне удвоил перевес метким ударом внешней стороной стопы, а точку поставил Фил Фоден мощным ударом сходу - 3:0. На 79-й минуте Лерма Хефферсон в попытке перехватить пас срезал мяч в свои ворота - 4:0.