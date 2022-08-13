«Манчестер Сити» спокойно разгромил «Борнмут»

Во втором туре Премьер-лиги Англии «Манчестер Сити» без особого труда разобрался с обороной «Борнмута». «Горожане» забили три мяча за 18 минут в середине первого тайма. Эрлинг Холанн в падении выдал ассист на голевой удар Илкая Гюндогана. Кевин де Брёйне удвоил перевес метким ударом внешней стороной стопы, а точку поставил Фил Фоден мощным ударом сходу - 3:0. На 79-й минуте Лерма Хефферсон в попытке перехватить пас срезал мяч в свои ворота - 4:0.
Протокол игры
|(1:0) Гюндоган Илкай19'
|(2:0) Де Брёйне Кевин31'
|(3:0) Фоден Фил37'
|(4:0) Хефферсон Лерма79'
Эдерсон Мораес•Уокер Кайл•Диаш Рубен64' (Стоунс Джон (64') •Аке Натан•Канселу Жоау•Де Брёйне Кевин•Родри Эрнандес•Гюндоган Илкай65' (Силва Бернарду (65') •Марез Рияд•Холанн Эрлинг74' (Альварес Хулиан (74') •Фоден Фил46' (Грилиш Джек (46')
Траверс Марк•Мефам Крис• 56'Хефферсон Лерма•Келли Ллойд•Смит Адам• 90'Стэйси Джек• 5'Пирсон Бен•Кук Льюис64' (Биллинг Филип (64') •Тавернер Маркус80' (Сенеси Маркос (80') •Кристи Райан63' (Станислас Жуниор (63') •Мур Киффер90' (Лоу Джамал (90')
13 августа. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).