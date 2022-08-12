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Аке – о сорвавшемся переходе в «Челси»: «Это футбол, слухи будут появляться всегда»

12 Августа 2022 • 13:44 Комментировать
Манчестер Сити
...
Борнмут
1.07 11.00 30.00
13.08 17:00
Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке отказался признавать, что этим летом мог оказаться в лондонском «Челси». Напомним, что ряд авторитетных источников ранее сообщал о переговорах между «горожанами» и «синими» по трансферу нидерландца, но в конце концов клубы не смогли прийти к соглашению.

«В прошлом сезоне я был очень счастлив в «Манчестер Сити». Это футбол, слухи будут появляться всегда. Как видите, я остался и начал первый матч в старте. Я лишь хочу играть и добиваться прогресса», – цитирует Аке Sky Sports.

Аке ранее выступал за «Челси» с 2012 по 2017 год. Вместе с клубом футболист выиграл Английскую премьер-лигу в своём последнем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Натан Аке Трансферы футбола - лето 2022
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