​Бернарду Силва: «Гвардиола не даёт тебе выходных»

Хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о работе под руководством Хосепа Гвардиолы.

«Гвардиола не даёт тебе выходных. Стандарты высоки, и именно поэтому мы держим такой высокий уровень в последние пять сезонов. Когда у тебя такой требовательный тренер, ты всегда находишься в состоянии повышенной готовности, потому что знаешь, что если ты не готов на 100%, то ты не будешь играть. Ты должен выкладываться на полную и показывать максимум.

Не буду отрицать, что такие требования тренера – это напряжённо и утомительно. Но таков футбол топ-уровня», - высказался Силва в ходе интервью для ESPN.