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​Бернарду Силва: «Гвардиола не даёт тебе выходных»

10 Августа 2022 • 16:53 Комментировать
Манчестер Сити
...
Борнмут
1.07 11.00 31.00
13.08 17:00

Хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о работе под руководством Хосепа Гвардиолы.

«Гвардиола не даёт тебе выходных. Стандарты высоки, и именно поэтому мы держим такой высокий уровень в последние пять сезонов. Когда у тебя такой требовательный тренер, ты всегда находишься в состоянии повышенной готовности, потому что знаешь, что если ты не готов на 100%, то ты не будешь играть. Ты должен выкладываться на полную и показывать максимум.

Не буду отрицать, что такие требования тренера – это напряжённо и утомительно. Но таков футбол топ-уровня», - высказался Силва в ходе интервью для ESPN.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Бернарду Силва
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