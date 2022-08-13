«Манчестер Сити» по-прежнему претендует на полузащитника сборной Португалии Нунеса

Хавбек «Спортинга» Матеус Нунес остаётся в числе трансферных целей «Манчестер Сити».

23-летний португалец привлёк к себе внимание со стороны множества клубов Английской премьер-лиги, включая «Ливерпуль», «Эвертон» и «Челси». На данный момент одним из наиболее серьёзных претендентов считается другой английский клуб – «Манчестер Сити». По информации журналиста Флориана Плеттенберга, Нунес всё ещё может пополнить ряды «горожан», а «Спортинг» продаст игрока, если за него предложат около 35 млн евро и солидный процент от прибыли в случае будущей перепродажи.

Матеус Нунес провёл 100 матчей за «Спортинг» во всех турнирах, записав на свой счёт семь голов и девять результативных передач.