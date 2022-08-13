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«Манчестер Сити» по-прежнему претендует на полузащитника сборной Португалии Нунеса

13 Августа 2022 • 02:44 Комментировать
Манчестер Сити
...
Борнмут
1.08 11.50 34.00
Через 12 ч. 37 мин.

Хавбек «Спортинга» Матеус Нунес остаётся в числе трансферных целей «Манчестер Сити».

23-летний португалец привлёк к себе внимание со стороны множества клубов Английской премьер-лиги, включая «Ливерпуль», «Эвертон» и «Челси». На данный момент одним из наиболее серьёзных претендентов считается другой английский клуб – «Манчестер Сити». По информации журналиста Флориана Плеттенберга, Нунес всё ещё может пополнить ряды «горожан», а «Спортинг» продаст игрока, если за него предложат около 35 млн евро и солидный процент от прибыли в случае будущей перепродажи.

Матеус Нунес провёл 100 матчей за «Спортинг» во всех турнирах, записав на свой счёт семь голов и девять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Спортинг Лиссабон Трансферы футбола - лето 2022 Матеус Нунес
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13.08  17:00 Манчестер Сити ... Борнмут 1.12 9.40 24.00
13.08  17:00 Вулверхэмптон ... Фулхэм 2.04 3.45 3.85
13.08  17:00 Саутгемптон ... Лидс 2.17 3.50 3.40
13.08  17:00 Арсенал ... Лестер 1.63 4.20 5.40
13.08  19:30 Брентфорд ... Манчестер Юнайтед 3.95 3.60 1.97
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