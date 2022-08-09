«Манчестер Сити» завершает подписание левого защитника из Испании

Футболист бельгийского «Андерлехта» Серхио Гомес перейдёт в «Манчестер Сити».

«Горожанам» не удалось подписать Марка Кукурелью, после чего клуб полностью сосредоточился на приглашении другого испанца – Серхио Гомеса, выступающую за молодёжную национальную команду. Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, трансфер обойдётся «Сити» более чем в 10 млн евро. Сделка будет закрыта в скором времени.

Поначалу действующие чемпионы Англии планировали отправить Гомеса в аренду в испанскую «Жирону» сразу после трансфера, однако теперь руководители клуба склоняются к сохранению 21-летнего латераля в своих рядах на текущий сезон.