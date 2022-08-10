Игрок сборной Алжира: «Марез в восторге от Гвардиолы»

Товарищ Рияда Мареза по сборной Алжира рассказал об отношении игрока к наставнику Хосепу Гвардиоле.

В июле Марез продлил своё соглашение с «Манчестер Сити» на три года, назвав одной из причин своего решения возможность продолжить работу с испанским рулевым.

«Ему очень нравится играть у Гвардиолы, он постоянно высказывается о нём в восторженных тонах, – приводит TalkSport слова полузащитника сборной Алжира Адлена Гедиуры. – Он считает Пепа одним из важнейших людей в своей карьере. Рияд видит в нём человека, очень увлечённого своим делом, и их характеры отлично сочетаются», – заявил игрок.