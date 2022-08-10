Источник: Бернарду Силва по-прежнему хочет перейти в «Барселону»

По данным источника, полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва хотел бы перебраться в «Барселону».

Каталонский клуб считает португальца приоритетной трансферной целью, но пока не может удовлетворить запрос «горожан». Сам Силва недавно рассказал, что готов остаться в «Манчестер Сити», при этом не исключает и других вариантов продолжения карьеры. Как сообщает журналист Педро Сепульведа, 28-летний атакующий хавбек всё же предпочёл бы перейти в «Барселону», но «Манчестер Сити» не собирается продавать свою звезду.

Контракт Бернарду Силвы с английским грандом рассчитан до 2025 года. Согласно оценке Transfermarkt, стоимость португальца составляет 80 млн евро.