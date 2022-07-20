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Вторые футболки «Манчестер Сити» в новом сезоне будут красно-чёрными

20 Июля 2022 • 01:41 Комментировать
Манчестер Сити
...
Борнмут
13.08 17:00

«Манчестер Сити» представил альтернативные футболки для нового сезона, команда Хосепа Гвардиолы будет использовать в качестве вторых футболок в предстоящем сезоне майки красно-черного цвета. Они очень похожи на классические футболки итальянского «Милана», разве что полосы расположены на них косо, а не прямо.

Форма создана не просто так - она отсылает к концу 60-х и началу 70-х, предыдущему звездному периоду клуба, когда он выигрывал чемпионат (1968) и Кубок Кубков (1970) - тогда игроки выступали именно в таких футболках.

В специальной публикации на этот счет пресс-служба клуба подчеркивает, что футболки изготовлены по последней технологии из ультралегкой ткани.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити
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МАНЧЕСТЕР СИТИ БОРНМУТ
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