Вторые футболки «Манчестер Сити» в новом сезоне будут красно-чёрными

«Манчестер Сити» представил альтернативные футболки для нового сезона, команда Хосепа Гвардиолы будет использовать в качестве вторых футболок в предстоящем сезоне майки красно-черного цвета. Они очень похожи на классические футболки итальянского «Милана», разве что полосы расположены на них косо, а не прямо.

Форма создана не просто так - она отсылает к концу 60-х и началу 70-х, предыдущему звездному периоду клуба, когда он выигрывал чемпионат (1968) и Кубок Кубков (1970) - тогда игроки выступали именно в таких футболках.

В специальной публикации на этот счет пресс-служба клуба подчеркивает, что футболки изготовлены по последней технологии из ультралегкой ткани.