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Филлипс из-за травмы может пропустить матч с «Борнмутом»

12 Августа 2022 • 16:07 Комментировать
Манчестер Сити
...
Борнмут
1.07 11.00 30.00
13.08 17:00
Новичок «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс получил небольшое повреждение. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции заявил, что англичанин может не помочь своей команде в ближайшем туре АПЛ против «Борнмута».

Также участие под сомнением находится участие в игре полузащитника Коула Палмера, который тоже страдает от небольшого повреждения.

Матч между «Манчестер Сити» и «Борнмутом» стартует завтра на «Этихад Стэдиум» в 17:00 по московскому времени. Напомним, что в первом туре АПЛ команда Хосепа Гвардиолы добыла уверенную победу 2:0 на выезде против «Вест Хэма» благодаря дублю Эрлинга Холанна.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Борнмут Кэлвин Филлипс Коул Палмер
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