Филлипс из-за травмы может пропустить матч с «Борнмутом»

Новичок «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс получил небольшое повреждение. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции заявил, что англичанин может не помочь своей команде в ближайшем туре АПЛ против «Борнмута».

Также участие под сомнением находится участие в игре полузащитника Коула Палмера, который тоже страдает от небольшого повреждения.

Матч между «Манчестер Сити» и «Борнмутом» стартует завтра на «Этихад Стэдиум» в 17:00 по московскому времени. Напомним, что в первом туре АПЛ команда Хосепа Гвардиолы добыла уверенную победу 2:0 на выезде против «Вест Хэма» благодаря дублю Эрлинга Холанна.