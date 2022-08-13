​В Англии указали на удивительный показатель Холанна

В субботу «Манчестер Сити» без особых трудностей разобрался с «Борнмутом» в матче второго тура Английской премьер-лиги - 4:0. Нападающий «горожан» Эрлинг Холанн провёл на поле почти 74 минуты. Норвежец за это время сделал всего лишь две передачи. Как сообщает в социальных сетях журналист Стэтмен Дэйв, за времена работы Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» меньше передач в одной игре не делал никто. Речь идёт об игроках, которые выходили на поле в стартовом составе.

Любопытно, что одна из двух передач Эрлинга Холанна в этом матче стала голевой.

Следующий матч «Манчестер Сити» проведёт 21 августа – против «Ньюкасла».