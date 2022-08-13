Гвардиола – о Кукурелье: «Клуб решил не платить за него большие деньги»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал сорвавшийся трансфер Марка Кукурельи, который неделю назад перешёл из «Брайтона» в лондонский «Челси» за 60 миллионов евро.

«Мы не подписали Кукурелью по той причине, что клуб решил не платить за него большие деньги, которые требовал «Брайтон», – заявил Гвардиола на пресс-конференции.

Кукурелья уже успел дебютировать за «Челси», появившись на замену в матче первого тура Английской премьер-лиги против «Эвертона». Завтра игрок может выйти в старте «синих» на домашнее лондонское дерби против «Тоттенхэма».