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«Манчестер Сити» продаст Бернарду Силву в «Барселону» только при определённых условиях

09 Августа 2022 • 21:04 Комментировать
Манчестер Сити
...
Борнмут
1.07 11.00 31.00
13.08 17:00

«Манчестер Сити» не намеревается продавать «Барселоне» атакующего полузащитника Бернарду Силву.

Согласно сведениям журналиста Саймона Байковски, переход возможен, но крайне маловероятен, поскольку «Манчестер Сити» хочет сохранить в своём составе португальца и потребует очень внушительную компенсацию за трансфер. Кроме того, «горожанам» потребуется в срочном порядке найти замену Силве, если «Барселона» всё же найдёт способ удовлетворить финансовый запрос.

Бернарду Силва оценивается экспертами портала Transfermarkt в 80 млн евро. Его контракт с «Манчестер Сити» действует до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Бернарду Силва Трансферы футбола - лето 2022
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