«Манчестер Сити» продаст Бернарду Силву в «Барселону» только при определённых условиях

«Манчестер Сити» не намеревается продавать «Барселоне» атакующего полузащитника Бернарду Силву.

Согласно сведениям журналиста Саймона Байковски, переход возможен, но крайне маловероятен, поскольку «Манчестер Сити» хочет сохранить в своём составе португальца и потребует очень внушительную компенсацию за трансфер. Кроме того, «горожанам» потребуется в срочном порядке найти замену Силве, если «Барселона» всё же найдёт способ удовлетворить финансовый запрос.

Бернарду Силва оценивается экспертами портала Transfermarkt в 80 млн евро. Его контракт с «Манчестер Сити» действует до 2025 года.