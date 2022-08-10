​На матчах второго тура АПЛ будут перерывы на водопой

Сильная жара в Англии вынудила Премьер-лигу пойти навстречу футболистам. На всех матчах АПЛ в ближайшие выходные арбитры будут устраивать мини-перерывы для того, чтобы игроки могли попить воды. Об этом на своих страницах рассказывает Daily Mail.

Матчи второго тура чемпионата Англии пройдут 13, 14 и 15 августа. Самым интересным будет лондонское дерби между «Челси» и «Тоттенхэмом», которое состоится в воскресенье на «Стэмфорд Бридж». Также на себя обращает внимание субботний матч «Арсенала» и «Лестера».

Добавим, что действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».