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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​На матчах второго тура АПЛ будут перерывы на водопой

10 Августа 2022 • 18:25 Комментировать
Астон Вилла
...
Эвертон
1.80 3.60 4.60
13.08 14:30

Сильная жара в Англии вынудила Премьер-лигу пойти навстречу футболистам. На всех матчах АПЛ в ближайшие выходные арбитры будут устраивать мини-перерывы для того, чтобы игроки могли попить воды. Об этом на своих страницах рассказывает Daily Mail.

Матчи второго тура чемпионата Англии пройдут 13, 14 и 15 августа. Самым интересным будет лондонское дерби между «Челси» и «Тоттенхэмом», которое состоится в воскресенье на «Стэмфорд Бридж». Также на себя обращает внимание субботний матч «Арсенала» и «Лестера».

Добавим, что действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

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